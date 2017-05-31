Абэ заявил, что надеется на сотрудничество с Китаем по вопросу КНДР

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на сотрудничество с Китаем в вопросе оказания давления на Северную Корею в связи с участившимися в этом месяце пусками ракет, об этом на встрече с членом Госсовета Китая Ян Цзечи сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Для мирного, дипломатического разрешения проблемы мы хотели бы сотрудничать с Китаем, который имеет большое влияние на КНДР", — сказал Абэ.

В свою очередь Цзечи заявил, что "для мирного решения проблемы все страны должны играть конструктивную роль".

Во вторник Ян Цзечи провел встречу с министром иностранных дел Фумио Кисидой.

В понедельник КНДР осуществила пуск ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Она пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест.