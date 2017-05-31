США
31.0531 мая11:16МСК
USD56.52-0.19
EUR62.95-0.42
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Украина, не завидуй": МИД РФ отреагировал на твиты Киева о Древней Руси

10:2931.05.2017
(обновлено: 10:45 31.05.2017)
036695
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра. Архивное фотоКиево-Печерская Лавра. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Официальный аккаунт Украины в Twitter спровоцировал перепалку с представителями МИД России по поводу истории Древней Руси.

Памятник Анне Ярославне в Сенлисе, Франция
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Speurt / Anne of Kiev statue
Битва украинцев за Ярославну: как Россия и Украина не поделили княжну

Поводом для твита, с которого все началось, послужило выступление Владимира Путина на встрече с Эммануэлем Макроном. На ней российский президент назвал дочь Ярослава Мудрого Анну русской и отметил, что именно она положила начало российско-французским отношениям.

Украинских политиков эти слова возмутили — в частности, Петр Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить" киевлянку Анну Ярославну в российскую историю, а Ярослава Мудрого назвал "древнеукраинским князем".

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото.
© Flickr / NATO
Климкин заявил, что будет считать Пушкина украинцем

В тот же день, когда президент Украины выступил с этим заявлением, в официальном аккаунте Украины в Twitter появилось такое сообщение: "Когда Россия говорит, что Анна Киевская положила начало российско-французским отношениям, позвольте нам напомнить последовательность событий". Аккаунт, по данным украинских СМИ, ведет кто-то из администрации Порошенко.

Твит сопровождала картинка, на которой указано, что когда Анна Ярославна стала французской королевой, на месте Москвы была березовая роща. Кроме того, в сообщении был отмечен официальный аккаунт России, который ведут представители МИД.

​Российский аккаунт напомнил Украине о соборе Святой Софии, построенном в Великом Новгороде 1045-1050 годы, до того, как Анна Ярославна стала королевой. На закладку собора в Новгород в 1046 году приезжал ее отец Ярослав Мудрый, который до Киева был ростовским и новгородским князем.

​Также твит сопровождался текстом: "Мы гордимся нашей общей историей, Россия, Украина и Белоруссия делят общее историческое наследие, которое должно объединять наши страны, а не разделять их".

Украина после этого решила ответить гифкой из серии "Симпсонов", по сюжету которой СССР на самом деле не распался, и фразой "Вы не меняетесь, не так ли?". При чем тут Советский Союз и как он связан с историей Древней Руси и темой обсуждения в целом, авторы твита не пояснили.

​После этого в перепалку включился официальный аккаунт российского МИД в Twitter.

​"Украина, не завидуй. В 1051 году Киев был столицей единой Руси, которая включала в себя территории современных Белоруссии, Украины и России", — говорится в сообщении МИД.

К твиту дипломаты приложили карту Древней Руси в период с 1015 по 1113 годы.

Украина на это заявила, что "Киевская Русь простиралась также до территорий современных Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии и Молдавии", и попросила Россию перестать говорить "чушь о триединой нации", сопроводив это гифкой с Бенедиктом Камбербетчем. Пока ответа на твит не последовало.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий Потомки древних укров
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Потомки древних укров

 

 

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена