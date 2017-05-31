"Украина, не завидуй": МИД РФ отреагировал на твиты Киева о Древней Руси

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Официальный аккаунт Украины в Twitter спровоцировал перепалку с представителями МИД России по поводу истории Древней Руси.

Поводом для твита, с которого все началось, послужило выступление Владимира Путина на встрече с Эммануэлем Макроном. На ней российский президент назвал дочь Ярослава Мудрого Анну русской и отметил, что именно она положила начало российско-французским отношениям.

Украинских политиков эти слова возмутили — в частности, Петр Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить" киевлянку Анну Ярославну в российскую историю, а Ярослава Мудрого назвал "древнеукраинским князем".

В тот же день, когда президент Украины выступил с этим заявлением, в официальном аккаунте Украины в Twitter появилось такое сообщение: "Когда Россия говорит, что Анна Киевская положила начало российско-французским отношениям, позвольте нам напомнить последовательность событий". Аккаунт, по данным украинских СМИ, ведет кто-то из администрации Порошенко.

Твит сопровождала картинка, на которой указано, что когда Анна Ярославна стала французской королевой, на месте Москвы была березовая роща. Кроме того, в сообщении был отмечен официальный аккаунт России, который ведут представители МИД.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 30, 2017

​Российский аккаунт напомнил Украине о соборе Святой Софии, построенном в Великом Новгороде 1045-1050 годы, до того, как Анна Ярославна стала королевой. На закладку собора в Новгород в 1046 году приезжал ее отец Ярослав Мудрый, который до Киева был ростовским и новгородским князем.

We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) May 30, 2017

​Также твит сопровождался текстом: "Мы гордимся нашей общей историей, Россия, Украина и Белоруссия делят общее историческое наследие, которое должно объединять наши страны, а не разделять их".

Украина после этого решила ответить гифкой из серии "Симпсонов", по сюжету которой СССР на самом деле не распался, и фразой "Вы не меняетесь, не так ли?". При чем тут Советский Союз и как он связан с историей Древней Руси и темой обсуждения в целом, авторы твита не пояснили.

You really don't change, do you? pic.twitter.com/HDfS9A8jWZ — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 30, 2017

​После этого в перепалку включился официальный аккаунт российского МИД в Twitter.

Don't be jealous, @Ukraine. In 1051 Kiev was capital of the united #Rus which included territories of modern 🇧🇾, 🇺🇦 and 🇷🇺. pic.twitter.com/TMX5KiGAPl — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 30, 2017

​"Украина, не завидуй. В 1051 году Киев был столицей единой Руси, которая включала в себя территории современных Белоруссии, Украины и России", — говорится в сообщении МИД.

Kyivan Rus stretched to modern-day areas of 🇪🇪 🇱🇹 🇱🇻 🇵🇱 🇸🇰 🇲🇩 too. Don’t give the "triune nation” nonsense pls and comply with int law pic.twitter.com/DVO9NToZiP — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 30, 2017

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К твиту дипломаты приложили карту Древней Руси в период с 1015 по 1113 годы.

Украина на это заявила, что "Киевская Русь простиралась также до территорий современных Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии и Молдавии", и попросила Россию перестать говорить "чушь о триединой нации", сопроводив это гифкой с Бенедиктом Камбербетчем. Пока ответа на твит не последовало.