Здание посольства Индии в Кабуле получило небольшие повреждения при взрыве

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая – РИА Новости. Здание посольства Индии в Кабуле получило небольшие повреждения в результате взрыва в афганской столице, выбиты окна и двери, однако сотрудники дипмиссии не пострадали.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв произошел у посольства Германии. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным агентства Пажвак, погибли десятки человек, более сотни получили ранения.

Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники, в здании посольства Индии повреждены окна и двери. При этом отмечается, что посольство не было целью взрыва.

"По божьей благодати сотрудники посольства Индии не пострадали при мощном взрыве в Кабуле", — сообщила в Twitter министр иностранных дел Сушма Сварадж.

В результате взрыва также повреждено здание бюро агентства Синьхуа в Кабуле.