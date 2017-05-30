Министр обороны Саудовской Аравии заявил об отсутствии противоречий с РФ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва и Эр-Рияд не имеют противоречий в своей политике, заявил преемник наследного принца Саудовской Аравии, глава министерства обороны (МО) Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.

"У нас нет никаких точек столкновений в политике России, в политике Саудовской Аравии. Мы рассчитываем, что нам вместе будет удаваться направлять их в правильном направлении в интересах двух стран", — сказал Аль Сауд на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что в настоящее время отношения между Саудовской Аравией и Россией переживают один из наилучших этапов.

"Есть очень много точек взаимопонимания между двумя странами. Что касается тех точек, по которым у нас разногласия, то здесь существует четкий механизм их преодоления. Здесь мы движемся позитивными темпами и в позитивном ключе, и сегодняшний визит станет большим достижением в деле укрепления отношений между Россией и Саудовской Аравией", — добавил он.

Преемник наследного принца отметил, что России и Саудовской Аравии удается выстраивать прочный фундамент в том, что касается стабилизации нефтяных рынков и цен на энергоносители, что несет хорошие возможности для дальнейшего сотрудничества в будущем.

"Есть много программ экономического сотрудничества между РФ и Саудовской Аравией и это поможет нарастить темп совместной работы", — добавил он.