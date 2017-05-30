Украинский омбудсмен считает запрет соцсетей нарушением прав на приватность

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Блокирование российских социальных сетей на Украине является вмешательством государства в право на приватность, считает украинский омбудсмен Валерия Лутковская.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

"Мне кажется, что это — вмешательство государства в право на приватность. У многих там на персональных страничках хранились личные фотографии, какие-то для него важные вещи. И, соответственно, сейчас это осталось неподконтрольно человеку, но подконтрольно администрации соцсетей", — приводит слова омбудсмена украинское интернет-издание Realist.

Вместе с тем, по ее словам, для физлица указ президента не содержит никаких запретов, есть только указание интернет-провайдерам прекратить доступ, но если человек находит возможность доступа, ответственности не несут ни он, ни провайдер.

"Самый главный вопрос: любое блокирование доступа возможно на основании судебного решения. В данной ситуации государство должно учить граждан критически мыслить, а не запрещать соцсети. Если бы была критическая оценка пропаганды, люди просто не читали бы контент, который не попадет в их парадигму ценностей", — считает Лутковская.