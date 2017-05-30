В МИД рассказали о "неопознанной" авиации, помогающей ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. МИД РФ прокомментировал данные о действиях "неопознанной" авиации, фактически оказывающей помощь боевикам террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане.

"Обращаем внимание на регулярно поступающие сообщения о полетах в различных частях Исламской Республики Афганистан "неопознанных" воздушных судов, замеченных в оказании поддержки местным боевикам ИГИЛ*. В частности, по утверждению властей провинции Джаузджан, в мае как минимум в трех северных провинциях ИРА (Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль) зафиксированы случаи сбрасывания с самолетов без опознавательных знаков ящиков с оружием и другими видами снабжения для отрядов ИГИЛ*", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, распространенном во вторник.

В МИД отметили, что при этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава разведывательного управления министерства обороны США Винсент Стюарт заявили об отсутствии у них доказательств на этот счет.

"В связи с этим возникает закономерный вопрос к вышеуказанным представителям НАТО и США: что им известно о принадлежности так называемой неопознанной авиации в небе ИРА – страны, в которой на протяжении уже более 15 лет базируется военный контингент США и НАТО, а афганские ВВС хронически испытывают нехватку исправной воздушной техники и квалифицированного летного персонала?" — говорится в комментарии российского министерства.

* Террористическая организация, запрещенная в России