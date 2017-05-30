СМИ: французский спецназ охотится за гражданами Франции, примкнувшими к ИГ*

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский спецназ на протяжении нескольких месяцев привлекал иракских солдат для выслеживания и ликвидации примкнувших к террористической группировке "Исламское государство"* граждан Франции, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на иракских офицеров и французских официальных лиц.

Сообщается, что спецназ Франции предоставил иракским контртеррористическим отрядам имена и фотографии по меньшей мере 30 мужчин, которые являлись "приоритетной целью". По данным иракского командования, ведущего битву за Мосул, неизвестное число граждан Франции было убито при помощи иракской артиллерии и наземных войск.

Как пишет газета, цель этой секретной операции – удостовериться, что примкнувшие к ИГ граждане Франции не вернутся домой и не смогут представлять для Франции террористическую угрозу.

Представитель минобороны Франции отказалась предоставить комментарий, пишет газета. "Силы Франции работают в сотрудничестве с их иракскими и международными партнерами", — заявила представитель минобороны, добавив, что ведется борьба с джихадистами "вне зависимости от их национальности".

Высокопоставленный офицер полиции Ирака показал сотрудникам газеты список из 27 предполагаемых членов ИГ, которых разыскивает Франция, а также фотографии пятерых из них. Сообщается, что французский спецназ начал распространять список с начала наступления на Мосул в прошлом году.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

* Террористическая организация, запрещенная в России.