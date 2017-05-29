Ас-Сиси встретился с главами МИД и Минобороны России и Египта

КАИР, 29 мая — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл встречу с министрами иностранных дел и обороны России и Египта, передаёт корреспондент РИА Новости.

В переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Сергей Шойгу и их египетские коллеги Самех Шукри и Сидки Субхи.

Ранее в понедельник Лавров в ходе своего визита в Каир провел отдельную встречу с главой МИД Египта, а также с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Ожидается, что позже состоятся переговоры в формате "2+2", на которых главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран обсудят ключевые региональные и международные проблемы с акцентом на складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.