Вокзал "Виктория" в Манчестере откроют во вторник

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вокзал "Виктория" в Манчестере, закрытый на ремонт после теракта неделю назад, откроется во вторник, сообщила железнодорожная компания Northern Rail.

Вокзал находится рядом с концертным комплексом "Манчестер Арена", где произошел взрыв, устроенный террористом. Здание получило структурные повреждения и нуждалось в ремонте.

"Движение поездов и трамваев через вокзал "Виктория" возобновится в полном объеме, начиная со вторника", — говорится в заявлении.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство".