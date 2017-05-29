Трамп заявил, что КНДР проявила неуважение к Китаю, запустив ракету

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР проявила огромное неуважение к Китаю, запустив очередную баллистическую ракету.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile…but China is trying hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2017 г.

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"Северная Корея проявила огромное неуважение к своему соседу, Китаю, запустив очередную баллистическую ракету. Но Китай проявляет настойчивость", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест.