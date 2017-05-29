ПРАГА, 29 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Половина граждан Чехии считает ошибочным разделение Чехословакии на два самостоятельных государства, 44% дают этому событию положительную оценку, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Median.

Чехословакия была основана в 1918 году. С начала 1993 года Чехия и Словакия являются самостоятельными государствами.

"Половина граждан Чехии считает ошибкой разделение Чехословакии на две страны, в прежних опросах преобладало число тех, кто оценивал это положительно. Например, пять лет назад назвали ошибочным разделение совместного государства со словаками лишь 36% граждан Чехии", — сообщил представитель агентства Median Мартин Бухтик.

Большинство опрошенных (54%) негативно оценили роль премьеров Чехии и Словакии Вацлава Клауса и Владимира Мечьяра, которые в течение 1992 года вели переговоры о разделении Чешской и Словацкой Федеративной Республики (ЧСФР), как в период с 20 апреля 1990 года по 31 декабря 1992 года называлась страна.

Опрос был проведен 25-26 мая, в нем участвовали свыше тысячи человек.

Опросы общественного мнения, проводившиеся в течение 1992 года в обеих частях страны, показывали отсутствие желания у большинства рядовых чехов и, особенно, словаков к разделению. Однако политические элиты сделали развод двух народов совершившимся фактом.

Словацкий парламент принял 17 июля 1992 года декларацию о независимости. После этого президент ЧСФР Вацлав Гавел, который выступал против разделения государства, ушел в отставку. Федеральное собрание (парламент ЧСФР) 25 ноября того же года приняло закон о разделении страны с 1 января 1993 года.