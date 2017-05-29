В Австралии трехметровая акула запрыгнула в рыбацкую лодку

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Трехметровая белая акула запрыгнула в лодку австралийского рыбака, которому пришлось вызвать спасателей, чтобы избавиться от незваного пассажира, передает телеканал АВС.

Инцидент произошел еще в субботу у побережья города Эванс-Хед на северо-востоке Австралии. Как рассказал 73-летний Терри Селвуд, акула, приземляясь на палубу 4,5-метровой лодки, сильно ранила его своим плавником.

Чтобы уберечься от ударов акулы, Селвуд залез на ограждение шлюпки и оставался там до прибытия спасателей, который рыбак вызвал по рации. Спасатели доставили на берег пострадавшего, а затем отбуксировали в порт его лодку вместе с акулой.

Акулу пришлось извлекать из лодки с помощью автопогрузчика, отмечает телеканал.

"Well I'll be buggered, there's a shark in my boat!" Terry Selwood tells us how a 200kg great white shark ended up in his fishing boat. pic.twitter.com/HabXaDezkt — ABC News (@abcnews) 28 мая 2017 г.

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