Косачев о ситуации вокруг КНДР: надо разорвать порочный круг взаимных угроз

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что не видит военного решения у противостояния США, Японии и Южной Кореи с КНДР.

"Военного решения у этого противостояния нет и не может быть в принципе. Ни для одной из сторон. Выход может быть найден только в разрыве порочного круга взаимных угроз. А это уже политика, дипломатия и гарантии", — написал он в понедельник на своей странице в Facebook

Косачев добавляет, что "США, Япония и Южная Корея давят на КНДР политически, экономически и военными мерами. Многие из них выглядят весьма провокационно — отработка на учениях атаки на северокорейскую столицу, развёртывание системы противоракетной обороны THAAD и, не в последнюю очередь, угрозы поменять режим силовым путём".

"Северная Корея — непрозрачное, недемократическое и в силу этого непредсказуемое государство — защищается всеми доступными средствами, не обращая внимания ни на резолюции СовБеза ООН, ни на вселенскую критику её действий, очевидно вступившихся в противоречие с волей международного сообщества и международным правом", — отметил он.

Глава международного комитета Совфеда подчеркивает, что "гарантии невмешательства — с одной стороны. Коллективные и сертифицированные тем же Советом Безопасности. Гарантии выполнения резолюций Совета Безопасности, возврат в режим нераспространения и возобновление сотрудничества с окружающим миром — с другой. Такие гарантии могут быть только взаимными и только коллективными. Следовательно — выход один: возобновление формата "шестёрки" с участием названных стран, а также КНР и России. Две последние к этому, уверен, готовы. Остаётся образумить и убедить остальных".

Косачев заключает, что "с каждым витком цикличности сделать это становится всё труднее. Время работает против коллективных интересов безопасности. И ответственность за кризис — в равной степени на КНДР и США с их союзниками".

КНДР произвела очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест и осуждение "в самых жестких выражениях". Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал предпринять "вместе с США конкретные шаги".