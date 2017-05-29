Трамп заявил, что полностью доверяет своему зятю Кушнеру

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет и высоко оценивает работу своего зятя и советника Джареда Кушнера, в отношении которого ФБР проводит проверку по делу о "связях с Россией".

"Джаред делает отличную работу для своей страны. Я ему полностью доверяю. Он уважаем буквально всеми и работает над программами, которые сэкономят нашей стране миллиарды долларов. В дополнение к этому и, возможно, что более важно, он — очень хороший человек", — цитирует заявление Трампа газета New York Times.

Газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с российским послом в США Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

Адвокат Кушнера Джеми Гореликт ранее отметил, что его клиент готов ответить на вопросы ФБР и конгресса о своей роли в предвыборной кампании Дональда Трампа по делу о "связях с Россией", если они попросят об этом.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.