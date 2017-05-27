Премьер Италии доволен ходом переговоров на саммите G7

ТАОРМИНА (Италия), 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони выразил удовлетворение ходом переговоров на саммите "Большой семерки" на Сицилии, отметив, что они позволили не только достигнуть решения по ряду вопросов, но и прояснить расхождения между лидерами G7.

"Дискуссия на саммите была настоящей, об этом всегда можно сказать, но в этот раз она была действительно особенной. На мой взгляд, это повод подчеркнуть важность этого формата не только как возможность провести встречу, но и для того, чтобы сфокусироваться на наших позициях, даже если они различны, находя общность, когда это возможно, и проясняя расхождения", — заявил Джентилони на пресс-конференции по итогам саммита.

"Я думаю, на саммите произошло не только сопоставление позиций, но и принят ряд решений по особым вопросам. Я удовлетворён тем, как все прошло, потому что дискуссии между союзниками только подчеркивают важность подобного формата отношений, я полагаю, что в этом со мной согласны остальные лидеры", — отметил премьер Италии.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон сообщил, что лидеры стран "Большой семерки" G7 добились на саммите "хорошего консенсуса" по вопросам свободной торговли. В свою очередь в итоговой декларации саммита сказано, что страны G7 подтвердили готовность использовать все меры, включая валютные и фискальные, для достижения устойчивого экономического роста.