СМИ: британские истребители подняли по тревоге из-за российских самолетов

ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Два британских истребителя вылетели по тревоге из военно-воздушной базы в Шотландии, якобы реагируя на приближение российских самолетов к границам Соединенного Королевства, передают британские СМИ в субботу.

По данным источников телеканала Sky News, самолеты были подняты в небо по тревоге, однако причина срочного реагирования не была озвучена.

По данным издания Daily Mail, истребители вылетели, реагируя на приближение к британскому побережью российских военных самолетов.