Власти Крыма заявили, что не питали иллюзий насчет Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов заявил, что власти Крыма не питали иллюзий насчет обещаний президента США Дональда Трампа рассмотреть вопрос о признании российского статуса полуострова.

Ранее Трамп заявил руководству Италии, что "Россию нужно призвать к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины" и заставить выполнять минские соглашения.

"Мы изначально не строили иллюзий, понимая, что предвыборные обещания Дональда Трампа рассмотреть вопрос российского статуса крымского полуострова в случае избрания президентом США — не более чем предвыборная риторика", — сказал журналистам Смирнов.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией соответствовало всем международным нормам и было основано, прежде всего, на волеизъявлении самих крымчан. "Крымчане готовы к любым действиям со стороны Запада и будут до конца отстаивать свой выбор. Крым российский, и доказывать это мы никому не намерены. Мир должен признать это как данность и свершившийся факт. А ответственность за события на Донбассе, за нарушение минских соглашений, а также за попытку в 2014 году развязать кровопролитие в Крыму должен нести киевский режим", — заявил Смирнов.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>