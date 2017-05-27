В латвийских городах проходят военные учения под руководством США

Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии. Архивное фото

Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии. Архивное фото

РИГА, 27 мая – РИА Новости. Военные учения Guardian response, участники которых будут отрабатывать навыки действий в случае происшествий с большим количеством пострадавших, проходят в субботу в латвийских городах Даугавпилс, Кулдига, Резекна и Рига, сообщает пресс-служба минобороны Латвии.

"Учения проводит подразделение "Феникс" 10-й боевой авиабригады армии США, 95-я бригада гражданско-военного сотрудничества армии США и Земессардзе (военное ополчение) Латвии", — сказали в минобороны.

Цель учений — отработка сотрудничества военного и гражданского секторов в случае кризиса. В учениях примут участие около 150 земессаргов.

Участники маневров будут совершенствовать навыки мероприятий по спасению пострадавших и эвакуации пациентов с использованием наземного транспорта и американских вертолетов CH-47 Chinook и UH-60 Black Hawk.

Учения проводятся в сотрудничестве с государственной пожарно-спасательной службой, госполицией, Рижской восточной больницей, больницей им. Страдиня, Кулдигской, Резекненской и Даугавпилсской больницами, 6-й Резекненской средней школой и колледжем Государственной пограничной охраны.