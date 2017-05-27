Артистам группы "Иванушки International" запретили въезд на Украину

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Участникам российской группы "Иванушки International" запрещен на три года въезде на Украину из-за посещения Крыма, сообщил украинскому информагентству УНН помощник председателя госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Накануне участники группы Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.

По информации Слободяна, в среду во время паспортного контроля пограничники обнаружили среди пассажиров, прилетевших из Астаны, четверых участников группы "Иванушки International", в отношении которых у пограничников была информация, что они посещали Крым.

"Эта информация подтвердилась. И соответственно на основании действующего законодательства было принято решение не пропускать их на Украину с запретом въезда на территорию Украины на три года", — цитирует Слободяна агентство.

По словам помощника председателя Госпогранслужбы, после непродолжительных переговоров, артисты приняли решение, что будут возвращаться в Москву.

Ранее украинские власти неоднократно запрещали въезд на территорию страны гражданам РФ из-за посещения Крыма без разрешения Киева.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".