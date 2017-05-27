Филиппинские военные нанесли ракетные удары по позициям боевиков в Марави

Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия. Архивное фото

Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия. Архивное фото

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Филиппин обстреляли управляемыми ракетами с вертолетов позиции боевиков в попытке положить конец столкновениям в городе Марави, передает агентство Рейтер.

По информации агентства, вооруженные силы страны впервые применили тяжелое вооружение в ходе конфликта армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Это произошло после того, как, вероятно, было установлено местоположение главаря группировки Иснилона Хапилона (Isnilon Hapilon).

"Мы стараемся использовать максимум наших сил", — приводит агентство слова генерал-майора Карлито Гальвеза (Carlito Galvez). "Главная цель наступления – подавить беззаконие и поддержать нормальные условия жизни в Марави, чтобы наши люди здесь, наши соотечественники, могли вернуться, особенно к Рамадану", — добавил Гальвез.

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ*.

Ранее сообщалось, что всего армия Филиппин ликвидировала 13 боевиков в городе Марави, где продолжаются столкновения.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.