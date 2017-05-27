Турция готова допустить немецких депутатов на базу "Инджирлик"

АНКАРА, 27 мая — РИА Новости. Главы МИД Турции и Германии рассмотрят вопрос о допуске немецких депутатов на авиабазу "Инджирлик", но среди депутатов не должно быть тех, кого Анкара обвиняет в поддержке терроризма, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы "Инджирлик" в соседние страны.

"Депутаты, которые открыто поддерживают террористов и практически действуют вместе с ними, не будут приветствоваться. Наши министры иностранных дел обсудят этот вопрос (о допуске немецких депутатов на базу "Инджирлик" – ред.) друг с другом, и мы примем решение",- заявил Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь в Турцию с саммита НАТО в Брюсселе. Его цитирует газета Hurriyet.

Он добавил, что Турция даст разрешение на визит немецких законодателей, если их список будет приемлемым для нее.

Ранее Анкара обвиняла нескольких депутатов Бундестага в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.