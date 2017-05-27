Эстония консультируется с США о возможном участии в коалиции против ИГ*

ТАЛЛИН, 27 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстония ведет с США и другими союзниками и партнерами переговоры о возможном участии в коалиции против террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

"Эстония уже вела консультации как с США, так и другими партнерами о создании крупной коалиции против ИГ*. Сейчас, когда на саммите НАТО было решено усилить действия против ИГ* в Ираке, Эстония должна взвесить отправку боевого подразделения для борьбы с этой террористической группировкой", — сказал Цахкна порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Министр обороны отметил, что Эстония участвует в тренировочной миссии в Ираке, куда направила десять своих военнослужащих. Кроме того, парламент обсуждает вопрос об отправке еще пятерых инструкторов для подготовки медиков и саперов.

Операция иракских военных против ИГ* в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. В настоящее время иракские военные и коалиция проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе, они были отрезаны от боевиков в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

*Террористическая организация, запрещенная в России.