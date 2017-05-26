Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом в провинции Эль-Минья, где расстреляли автобус с паломниками, отметив, что РФ останется надежным союзником Каира в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

В пятницу в египетской провинции Эль-Минья в центральной части страны произошел террористический акт против христиан-коптов. Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Святого Самуила. Жертвами нападения стали 26 человек, 23 — ранены.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, в телеграмме российский президент подчеркнул, что "убийство паломников, в числе которых были женщины и дети, стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма, а исполнители и заказчики этого злодеяния не должны уйти от возмездия".

"На днях в беседе со мной коптский Патриарх Тавадрос II рассказал о мерах, предпринимаемых египетским руководством для сохранения межконфессионального мира в стране. Уверен, что силам террора не удастся запугать египетский народ и посеять рознь между приверженцами различных вероисповеданий", – отметил в соболезновании Путин.

Кроме того, глава государства подтвердил, что Россия и впредь останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом.

Владимир Путин передал соболезнования родным и близких погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.