В Эссене арестовали подозреваемого в подготовке теракта

БЕРЛИН, 26 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Суд в немецком городе Эссен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия вынес в пятницу решение об аресте предполагаемого исламиста, задержанного ранее по подозрению в подготовке теракта, заявил РИА Новости официальный представитель городской прокуратуры.

"Он арестован", — заявил представитель прокуратуры, добавив, что "нет никакой связи" между арестованным и Салманом Абеди, который подозревается в совершении теракта во время концерта в Манчестере. Речь идет о 32-летнем гражданине Германии, который принял ислам и придерживался радикальных взглядов. В этой связи за ним было установлено наблюдение. Он был задержан в четверг около 20.00 в одном из районов Эссена. Сопротивления при задержании мужчина не оказал.

В полиции Эссена, которая ведет расследование по делу арестованного исламиста совместно с прокуратурой, сообщили РИА Новости, что "пока нет точных сведений об уровне угрозы, которую представлял арестованный, то есть мы не знаем времени и места, где планировался теракт, но у нас есть информация, что он готовил атаку". В частности, полиция располагает сведениями о том, что мужчина пытался нелегально приобрести оружие.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.

Как сообщил ранее онлайн-журнал FOCUS, подозреваемый в совершении атаки в Манчестере Абеди за четыре дня до совершения теракта вернулся из Германии, он провел некоторое время в Дюссельдорфе — столице Северного Рейна-Вестфалии.