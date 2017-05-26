Бывший фотограф Обамы пошутил над Трампом из-за инцидента на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Питер Соуза пошутил над Дональдом Трампом из-за инцидента с на саммите НАТО в Брюсселе.

Фотограф выложил на своей странице в Instagram снимок с саммита НАТО, проходившего в 2012 году. На фотографии изображен бывший лидер США Барак Обама в окружении смеющихся европейских политиков.

"Смех на саммите НАТО в 2012 году. Никакой толкотни", — гласит подпись к фотографии.

Laughter at the 2012 NATO Summit. No jostling involved. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Май 25 2017 в 6:23 PDT

Таким образом Соуза отреагировал на инцидент, который произошел накануне на саммите НАТО в Брюсселе. Во время осмотра нового здания штаб-квартиры альянса Дональд Трамп резко отодвинул стоявшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в соцсетях, вызвав недоумение многих пользователей.

В пресс-службе Белого дома предположили, что Трамп просто следовал заранее согласованной схеме, которая определяла расстановку лидеров стран НАТО для общей фотографии.

Премьер-министр Черногории не стал придавать значения инциденту, назвав его безобидным. По словам Марковича, "естественно" для президента США "естественно" стоять в первом ряду.

*Террористическая организация, запрещенная в России.