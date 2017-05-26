Косачев указал на разногласия Евросоюза и США в определении внешних угроз

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европейцы не получили "саммита солидарности" НАТО, у Европы и США разные подходы к определению внешних угроз и отношению к России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Стали заметными некоторые разногласия в расстановке акцентов при определении внешних угроз. Дональд Трамп явно считает приоритетной угрозу с Ближнего Востока (откуда он прибыл на саммит НАТО), чем по сути поддержал "южан" в составе альянса (средиземноморскую группу — прежде всего, Францию, Италию и Испанию), и не порадовал северо- и восточноевропейцев, гнущих свою антироссийскую линию", — сказал Косачев журналистам в пятницу.

По его словам, сквозь зубы европейцы признают, что у них нет общей позиции с США в отношении России. "А советник Белого дома по экономике Гэри Кон подтвердил, что у администрации нет позиции и по санкциям против России", — сказал Косачев.

Сенатор также отметил, что заявление руководства НАТО о намерении присоединиться к коалиции против "Исламского государства"* явно не стало "гвоздем" саммита альянса. "Звучит громко, но решение само по себе больше формальное, чем судьбоносное. Альянс тем самым реагирует на теракт в Манчестере, но еще больше идет навстречу желанию президента США Дональда Трампа разделить бремя проблем, расходов и ответственности по борьбе с ИГ* с союзниками", — сказал парламентарий.

По мнению сенатора, Брюсселю явно проще сделать этот сугубо символический шаг, чем выполнить главное требование Вашингтона, о котором госсекретарь откровенно сказал прямо накануне встречи — заставить членов НАТО полностью выполнять свои обязательства по финансированию в размере 2% от ВВП.

"Несмотря на демонстрацию единства и обязательные фразы о роли альянса, трудно было не заметить, что европейцев явно смутил сугубо "бухгалтерский" подход американских гостей, которые почти все свели к "цене вопроса", добавил Косачев.

"Поэтому, полагаю, "саммита солидарности", каким его очень хотели видеть в Европе, не получилось", — считает сенатор. Американцы приехали именно с теми идеями, с которыми побеждали на выборах: America first, и "за идею" она работать не будет.

"За безопасность надо платить всем. Никаких "священных войн" за демократию, и даже антитеррор — это общий "бизнес", в который должны вложиться все", — заключил Косачев.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России