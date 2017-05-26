Грибаускайте заявила, что Россия вынуждает НАТО повышать обороноспособность

ВИЛЬНЮС, 26 мая — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в Брюсселе заявила, что поведение РФ вынуждает альянс реагировать на исходящую угрозу и повышать свою боевую готовность и обороноспособность, сообщает в пятницу пресс-служба президентского дворца.

По словам главы Литвы, общая цель альянса — это сильная, хорошо подготовленная и максимально быстродействующая НАТО.

"Россия продолжает интенсивную милитаризацию у восточных границ альянса, размещает тактическое оружие и отрабатывает направленные против Запада сценарии. Осенью пройдут широкомасштабные учения наступательного характера "Запад-2017". Такое агрессивное и непредсказуемое поведение РФ вынуждает альянс адекватно реагировать на исходящую угрозу и повышать свою боевую готовность и обороноспособность", — приводятся в сообщении слова президента.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут в сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сообщения литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне, а президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

Грибаускайте добавляет, что сегодня необходимо подготовить постоянно обновляемые планы обороны, предусмотреть военные сценарии и реформировать процесс принятия решений внутри НАТО путем ускорения этого процесса и передачи части полномочий Верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе. Кроме того, президент подчеркнула, что следовало бы изменить географическую дислокацию сил альянса в Европе.

"Нужно изменить географическую дислокацию сил НАТО и тяжелой техники. В настоящий момент подразделения сил альянса дислоцированы по устаревшей логике холодной войны в основном на западе и юге Европы. На восточном фланге тоже необходимо обеспечить постоянное присутствие контингента союзников и заблаговременное размещение тяжелой военной техники, которой в случае необходимости могли бы воспользоваться силы быстрого реагирования НАТО", — утверждает глава балтийской республики, выступая в поддержку стремления Грузии и Украины стать членами трансатлантического сообщества.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны. При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.