Опрос: движение Макрона получит большинство во французском парламенте

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" может победить на июньских парламентских выборах, завоевав абсолютное большинство мест в Национальном собрании, свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса компании OpinionWay.

По данным опроса, движение Макрона проведет в парламент от 310 до 330 депутатов (всего в палате 577 кресел), тогда как для абсолютного большинства необходимо завоевать 289 мест.

Правоцентристы из партии"Республиканцы", согласно опросу, могут получить от 140 до 160 мест, а социалисты, имеющие большинство в парламенте текущего созыва, не более 30.

Опрос проводился в интернете 23 и 24 мая, в нем приняли участие более 2,1 тысячи человек старше 18 лет.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 11 и 18 июня.