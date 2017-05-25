Постпред России при НАТО: нынешний саммит альянса не принес сюрпризов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Никаких сюрпризов в том, что касается координации с Москвой по антитерроризму, нынешний саммит НАТО не принес, заявил в четверг постпред России при альянсе Александр Грушко.

"Нет, ничего не изменил, мы и не ждали никаких изменений, варшавские решения (саммита НАТО 2016 года) остаются в силе", — прокомментировал Грушко промежуточные итоги встречи лидеров альянса, которая проходит в эти дни в Брюсселе.

Он напомнил, что "практически все взаимодействие" Москвы и Брюсселя было заморожено после 2014 года.