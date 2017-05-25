Лондон готов увеличить число военных в составе миссии НАТО в Афганистане

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лондон готов увеличить число британских военных в составе миссии НАТО в Афганистане, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Британские военнослужащие в рамках миссии не будут принимать участие в боевых действиях.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.