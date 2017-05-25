В Средиземном море погибли два мигранта

РИМ, 25 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Два мигранта погибли в четверг при попытке добраться из Северной Африки к берегам Европы, сообщила береговая охрана Италии.

Всего в течение дня в ходе 18 различных поисково-спасательных операций, проведенных при координации римского оперативного центра береговой охраны, были спасены около 2,3 тысячи беженцев. Они находились на четырех деревянных и 14 резиновых лодках.

В четверг утром береговая охрана Италии сообщила, что в результате кораблекрушения, происшедшего в среду примерно в 30 морских милях от побережья Ливии, погибли 35 человек, тела которых были извлечены из моря. На борту потерпевшего бедствие судна находились около 500 человек, есть пропавшие без вести. Всего в среду в центральной части Средиземного моря были спасены около 2,1 тысячи мигрантов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. На прошлой неделе Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.