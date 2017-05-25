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В мире

"Семерка" не будет обсуждать минские договоренности, считают эксперты

14:5625.05.2017
(обновлено: 14:59 25.05.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкCаммит стран G7. Архивное фотоCаммит стран G7. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Эксперты полагают, что страны, входящие в G7, на предстоящем саммите не станут обсуждать минские договоренности и возврат России в формат "восьмерки", а сосредоточатся на вопросах нормализации отношений ЕС и США и других проблемах, касающихся стран "большой семерки".

Саммит G7 состоится 26-27 мая в Таормине на Сицилии.

Без обсуждения минских договоренностей и России

Как сообщил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", научный директор Германо-российского форума, член правления Совета российской экономики в Германии Александр Рар, на предстоящем саммите G7 не стоит ожидать обсуждения вопросов, которые связанны с минскими договоренностями и "нормандским форматом", однако могут быть затронуты вопросы антироссийских санкций.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тиллерсон: возвращение России в G7 зависит от выполнения минских соглашений

"Я думаю, что на "большой семерке" эти вопросы (минских договоренностей и "нормандского формата" – ред.) не будут решаться. Вопросы о санкциях еще могут быть затронуты, но "нормандский формат" – это вещь, которую можно решить только вместе с Россией", — считает Александр Рар.

Он отметил, что за "нормандский формат" из членов "семерки" отвечают только Германия и Франция, а Италия или Великобритания в этом квартете не участвуют, хотя входят в G7. "Там не будет полной концентрации на данную тему. "Семерке" будет достаточно таких проблем, как: выход Великобритании из Европейского союза, попытка нормализации отношений между Трампом и Евросоюзом, конечно, борьба с терроризмом", — добавил эксперт.

По мнению программного директора Фонда клуба "Валдай", научного руководителя Европейского института МГИМО Олега Барабанова, несмотря на то, что в ранее перед саммитами G7 некоторые западные лидеры делали намеки о возвращении России в формат "восьмерки", на предстоящем саммите этот вопрос подниматься не будет.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Мэй на G7 обсудит вопросы борьбы с терроризмом

"Нужно отметить, что и в прошлые пару лет перед саммитами "семерки" те или иные руководители Запада делали намеки о возвращении России в формат "восьмерки". Об этом говорил Штайнмайер, бывший министр иностранных дел Германии, но очевидно, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. Россия не входит непосредственно в повестку дня заседания "Большой семерки" в Италии", — заявил Барабанов. Он добавил, что участники саммита G7 могут сделать некоторые политические заявления, которые могут касаться России, "но не более того".

По его мнению, не стоит ожидать серьезных прорывов от предстоящего в Таормине саммита, где "достижение пиар-эффекта во многом будет превосходить реальные политические договоренности".

Основные темы саммита

По мнению Рара, помимо проблем выхода Великобритании из Евросоюза и попытки нормализации отношений между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом, участники саммита обсудят проблему терроризма, особенно после теракта в Манчестере.

Флаг Евросоюза на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Oli Scarff
ЕС ожидает, что страны G7 не изменят ранее занятую позицию по России

"Не стоит забывать о теракте в Манчестере, этот вопрос будет стоять на повестке дня, и будет одним из главных. Если "большая семерка" сможет договориться о перспективах борьбы с терроризмом, то, скорее всего, российская тема и Россия как партнер будет фигурировать в положительном смысле", — сказал он.

В свою очередь Барабанов считает, что, помимо общеполитической дискуссии, основное внимание на саммите будет уделено проблеме Африки, проблеме инноваций и развития в Африке.

"Туда (на саммит – ред.) приглашены президенты нескольких африканских стран, и очевидно, что основное тематическое внимание будет сосредоточено на этом. Поскольку это будет первый саммит для Трампа и для Макрона, это в какой-то степени будет саммит знакомства", — подчеркнул Барабанов.

Программный директор Фонда клуба "Валдай", научный руководитель Европейского института МГИМО также считает, что в ходе внешнеполитической дискуссии на предстоящем саммите G7, возможно, будет обсуждаться ситуация с КНДР. Он напомнил, что в случае развязывания военных действий риски для Японии очень серьезно возрастут, и что японцы будут пытаться занимать сдерживающую позицию, но нужно иметь в виду и недостаток времени: внешнеполитическая дискуссия запланирована лишь на обед в первый день саммита и немного на послеобеденное время.

"С учетом всего спектра вопросов, я думаю, что, кроме поверхностного рассмотрения каждого из них и обмена мнениями, ни к чему серьезному прийти не удастся, в том числе и по КНДР", — сказал Олег Барабанов.

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