МИД Филиппин выразил благодарность России за организацию визита Дутерте

Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Филиппин Алан Питер Кайетано выразил благодарность российской стороне за организацию визита президента страны Родриго Дутерте и за проявленное понимание в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на Филиппинах.

"Хочу выразить вам огромную благодарность за этот теплый прием и прекрасную организацию пребывания делегации президента Дутерте здесь", — сказал Кайетано на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, "к сожалению, ситуация на острове Минданао потребовала непременного присутствия президента Филиппин Дутерте в стране, хотя он с такой радостью ожидал своего приезда в Россию".

"Выражаю благодарность от имени президента Дутерте и филиппинского народа за то, что вы проявляете понимание в этой ситуации", — подчеркнул Кайетано.

Министр также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за его понимание и возможность реорганизовать свое расписание, для того чтобы встретиться с президентом Филиппин.

"Хочу повторить приверженность президента Филиппин делу укрепления отношений между Россией и Филиппинами, приверженность делу построения крепкой дружбы и братских отношений между нашими народами", — сказал он.

Глава МИД Филиппин также поблагодарил РФ за то, что "российские эксперты готовы поделиться своими наработками и своими навыками и умениями в области безопасности и борьбы с терроризмом".

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России). Дутерте заявил в начале встречи с Путиным во вторник, что должен вернуться на Филиппины.

Ранее Дутерте заявил, что не позволит группировке "Исламское государство" прийти на территорию его страны.