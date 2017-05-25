Варшава надеется на решение НАТО о долгосрочном размещении войск в Польше

ВАРШАВА, 25 мая — РИА Новости. Варшава рассчитывает на саммите НАТО в Брюсселе решить вопрос долгосрочного пребывания группировки альянса на своей территории, заявил министр обороны республики Антони Мачеревич в Интервью агентству PAP.

Главы стран альянса проведут встречу в четверг в Брюсселе.

"В июле прошлого года было принято решение уникального, исторического масштаба, и уже на территории Польши и других стран восточного фланга размещены войска НАТО и американские войска. Для нас очень важно убедиться — это также вопрос нашего участия организационного, материально-технического, финансового — что последующие ротации будут реализованы в соответствии с планом. Пока у нас план расписан до конца 2018 года, но уже середина 2017 года, и планы материально-технические, а также финансовые, требуют долгосрочной перспективы", — сказал Мачеревич.

"Мы рассчитываем, что это будет решено во время саммита НАТО, который будет проведен в четверг", — добавил он.

Однако в преддверии саммита генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что на встрече в Брюсселе лидеры стран будут приветствовать меры, принятые НАТО по укреплению коллективной обороны и усилению присутствия на востоке, но не более того. По его словам, после создания восьми командных ячеек на восточных рубежах альянса и дислокации четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и Польше новых решений в этой связи не ожидается.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.