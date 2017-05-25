В Мид отметили, что недоверие внутри ЕС мешает обмену данными о террористах

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Европейским спецслужбам сложно создавать общую систему по обмену информацией о террористах и террористических организациях из-за отсутствия доверия между странами внутри ЕС, считает замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
Он напомнил, что европейцы в настоящее время работают над созданием сети круглосуточных контактных пунктов по обмену информации об иностранных террористах-боевиках, и Россия тоже в это вовлечена.
По его словам, уже прошли несколько встреч для решения организационных вопросов, однако многое упирается в технические и финансовые вопросы.
"Здесь всё уже зависит от создания пункта: это и выделение средств и средств связи, они должны быть защищёнными, и специалистов, которые будут этим обмениваться, ведь даже у нас, в России, вопросы возникают, хотя тут это всё делается на базе Национального антитеррористического комитета, где много наработок", — пояснил Сыромолотов.