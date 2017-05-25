Более 50% немцев и итальянцев не верят в "российскую угрозу" для Прибалтики

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Заявлениям НАТО о возможности российского вторжения в Польшу и страны Балтии не доверяют итальянцы, немцы и французы, в то время как британцы и американцы придерживаются иной точки зрения, показал опрос Sputnik. Мнения, проведенный в преддверии саммита альянса в Брюсселе.

Большинство опрошенных в Италии и Германии (69% и 60% соответственно) и почти половина французов (47%) не верят в то, что у России есть планы по захвату Польши и Прибалтики. Такое мнение разделяют в основном представители старшего поколения с высоким уровнем образования.

В Великобритании и США, напротив, хорошо образованные люди не исключают вторжения России в Восточную Европу. С таким утверждением согласились 43% британцев и 55% американцев, главным образом демократов.

© Инфографика Результаты опроса © Инфографика Результаты опроса

В исследовании участвовали 4 005 респондентов. Опрос проводился 21-27 апреля старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, — IFop.

В июне 2016 года НАТО под предлогом защиты от потенциальной "российской агрессии" объявила о развертывании четырех батальонов в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В Москве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, в НАТО об этом прекрасно знают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ.