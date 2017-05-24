Трамп обсудил с папой Римским борьбу с терроризмом и голодом

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в среду с папой Римским Франциском, в рамках встречи они обсудили борьбу с терроризмом, а также вклад США в борьбу с голодом, сообщает Белый дом в среду.

"Президент сосредоточился на том, как Соединенные Штаты, Святой Престол и международное сообщество могут сотрудничать в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.

Президент также подтвердил обязательство Соединенных Штатов по борьбе с глобальным голодом, пообещав вложить в это более 300 миллионов долларов, которые подойдут на разрешение кризисов в Йемене, Судане, Сомали и Нигерии, уточняет ведомство.