Обзор политики США в Афганистане еще не завершен, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Рассмотрение политики США в Афганистане все еще продолжается, это займет еще пару недель, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Обзор политики по Афганистану еще не завершен. Есть еще ряд элементов, которые нам еще предстоит разработать", — отметил он.

По его словам, "вероятно, это еще займет пару недель перед тем, как мы будем готовы представить что-то президенту".

Ранее администрация США внесла в конгресс проект бюджета министерства обороны на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября), в котором предусмотрено увеличение расходов на операции в Ираке и Сирии и сокращение на операцию в Афганистане.

На операцию "Страж свободы" (Freedom's Sentinel), которую США проводят в Афганистане с 2015 года против боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) и движения "Талибан"(запрещено в России), планируется направить 45,9 миллиарда долларов, тогда как в текущем году эта сумма составляет 46,2 миллиарда.