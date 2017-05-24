СМИ рассказали, зачем украинским радикалам акции "борьбы с русским языком"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Давление на киевские магазины и рестораны из-за использования русского языка усиливается, причем зачастую декларируемый "патриотизм" выступает лишь прикрытием для рэкета, пишет украинское издание "Вести".

Украинские радикалы, выступающие против использования русского языка в быту, проводят свои акции все чаще и не намерены останавливаться, говорится в статье. Как пример подобной "акции" авторы статьи приводят инцидент, когда националисты грозили разгромить кафе, где официантка отказалась отвечать националистам на украинском. "Наша цель — заставить их уважать наш язык и жить по нашим законам", — цитируют "Вести" одного из активистов.

По мнению многих экспертов, организаторами подобных акций движут и другие мотивы. "Как правило, в большинстве случаев за "наездами" националистов на рестораны и магазины стоит коммерческий интерес, то есть желание раздуть скандал, а потом за деньги успокоиться и исчезнуть", — пояснил изданию глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Сегодня патриоты очень популярны в обществе. Пользуясь этим, многие националистические группировки занимаются вымогательством и рейдерством", — считает президент Ассоциации рестораторов Украины Ольга Насонова. По ее мнению, владельцы ресторанов, не рассчитывая на помощь правоохранительных органов, предпочитают откупаться от радикалов.

Вместе с тем в полиции заявляют, что не имеют информации об рейдерстве и рэкете под патриотическими лозунгами, сообщает издание.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти страны рассчитывают, что подобные меры позволят популяризировать украинский язык. По мнению оппозиции, это решение вызовет напряженность в обществе.