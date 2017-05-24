Эксперт о борьбе НАТО с терроризмом: это как забивать гвозди микроскопом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возможность участия НАТО в борьбе с терроризмом не внушает оптимизма, поскольку альянс изначально создавался для противостояния СССР и, как следствие, "практически не заточен" под новую цель. Такое мнение выразил программный директор Фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев в преддверии намеченного на четверг очередного саммита НАТО в Брюсселе.

"НАТО, как организация, весьма слабо заточена под борьбу с терроризмом. Это все равно, что гвозди микроскопом забивать. Организация создавалась для других целей. Это союз для территориальной обороны, первоначально для противостояния сверхмощной военной державе в лице Советского союза. Для борьбы с терроризмом НАТО не замышлялась", — заявил Тимофеев. Текст его комментария поступил в распоряжение РИА Новости.

По мнению эксперта, та адаптация, которая проводилась в последние годы, не сделала НАТО значительно более адаптивной и приспособленной именно к борьбе с терроризмом. "Поэтому роль НАТО и в борьбе с ИГИЛ*, и в борьбе с терроризмом и экстремизмом на других направлениях будет второстепенной. Она может ограничиться разведывательной работой, подготовкой кадров, но никак не более", — указал аналитик.

В случае с западными странами и НАТО, наиболее заметную роль в этом вопросе играют конкретные государства, прежде всего, США. "НАТО заявляет, что борьба с терроризмом является ключевой угрозой, но проблема в том, что перевести эту озабоченность на язык конкретных развернутых действий альянс пока не может", — отметил Тимофеев.

Повышение расходов на оборону

Комментируя перспективу введения национальных планов по повышению расходов на оборону, Тимофеев напомнил, что установка 2/20 (2% ВВП на расходы на оборону и 20% из расходов на оборону – на закупки вооружения и модернизацию военной техники) была задана Уэльским саммитом НАТО в 2014 году. Их реализация — ровно как и заинтересованность в реализации — варьируется от страны к стране.

"Есть страны, которые, в принципе, могут это сделать. Это страны Балтии, например. Даже если они увеличат этот показатель до 2% ВВП, как Эстония, реальный вклад в реальных цифрах в общий бюджет НАТО будет очень маленьким. Если говорить об Англии или Франции, у Великобритании показатель и так уже больше 2%, у Франции – близко к 2%. Их интерес понятен: они обеспечивают свой великодержавный статус и свои глобальные амбиции", — заявил эксперт.

Одновременно с этим, указал он, существует ряд стран, чьи расходы на оборону находятся на уровне 1% от ВВП или чуть более — и которые в принципе не заинтересованы в их увеличении.

"Увеличение этих расходов, во-первых, обойдется в достаточно круглую сумму, а во-вторых, не увеличит безопасность. Возьмем Германию. Если Германия увеличит свои военные расходы до 2% ВВП, то придется отдавать на 30 миллиардов долларов в год больше. Вопрос в том, на что тратить эти деньги? Станет ли Германия более безопасной? Есть очень большие сомнения", — сказал Тимофеев.

Таким образом, аналитик пришел к выводу о том, что такие решения, вероятно, будут реализовывать, но не в полном объеме.

"Я не вижу резких решительных действий со стороны США, тем более, что Уэльский саммит установил 2024 год в качестве дедлайна, поэтому время еще есть. Его можно потянуть. Сейчас ничего не будет. 2024 год – это окончание президентских полномочий Трампа в том случае, если ему не объявят импичмент и в том случае, если он останется на второй срок. И не факт, что это произойдет. То есть политическая конъюнктура может измениться и в самих Соединенных Штатах", — заключил эксперт.

Отношения с РФ

Изменения курса в отношении РФ после саммита в Брюсселе ждать не стоит, убежден Тимофеев. Основные, базовые принципы уже были отражены в коммюнике Варшавского саммита и нынешняя встреча в верхах ничего нового не добавит, но и не убавит — в сторону улучшения никаких подвижек не будет.

"Да и Россия в целом в этот раз не будет приоритетом номер один, хотя обойти эту тему будет нельзя. Хотя скоро будет двадцатилетие с момента заключения Основополагающего акта Россия-НАТО и, конечно, и российская тема могла бы быть гораздо более четко обозначена. Однако в текущих политических условиях этого сделано не будет. Я бы не ожидал прорывных высказываний, а тем более решений по России", — заключил аналитик.

*Террористическая организация, запрещенная в России.