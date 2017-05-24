Президент Египта заявил, что не поддерживает мятежников в Судане

КАИР, 24 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси опроверг обвинения суданского коллеги Омара аль-Башира в поддержке Каиром мятежников в Дарфуре, заявив, что Египет не устраивает заговор против Судана.

Во вторник президент Судана, выступая перед военными, заявил о том, что суданская армия конфисковала у группировки дарфурских мятежников "египетские броневики". Этим же вечером египетский МИД выпустил заявление, в котором отверг выдвинутые обвинения.

"Египет проводит устойчивую политику, она не меняется и заключается в невмешательстве во внутренние дела других стран… Египет не устраивает заговоры против Судана или какой-то другой страны", — сказал ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции с посещающим Каир австрийским канцлером Кристианом Керном.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. В 2007 году СБ ООН утвердил направление в регион военных и полицейских совместной миссии ООН и Африканского союза (АС).

Каир и Хартум нередко обмениваются обвинениями в укрывательстве своих политических оппонентов. В Египте суданские власти критикуют за предоставление убежища ряду активистов ассоциации "Братья-мусульмане", а также за поддержку проекта эфиопских властей по строительству высотной ГЭС, появление которой, по мнению Каира, значительно снизит уровень воды в Ниле и вызовет засуху.

Однако главным разногласием между двумя странами остаются споры вокруг Халаибского треугольника — района пустыни площадью 20,5 тысячи квадратных километров на границе Египта и Судана. Административно район относится к египетскому Губернаторству Красного Моря. В Хартуме считают район частью своей территории и заявляют, что Каир оккупировал эту землю.