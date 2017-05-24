США
24.0524 мая15:34МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Странный и опасный: СМИ проследили жизненный путь террориста из Манчестера

Сюжет:
Взрыв на стадионе в Манчестере (177)
15:3124.05.2017
(обновлено: 15:33 24.05.2017)
0510
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывыПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Жизненный путь подозреваемого в совершении теракта в Манчестере Салмана Абеди, описанный британскими СМИ, привел его из Ливии периода Каддафи в Великобританию, где он не смог завершить образование в университете и стал "странным" и "опасным экстремистом".

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.17
© AP Photo / Peter Byrne
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
Теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел вечером 22 мая во время выступления американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

Родители террориста — 50-летняя Самия Таббаль и Рамадан Абеди — родились в ливийском Триполи, но эмигрировали в Лондон, откуда затем переместились в Манчестер, где жили как минимум десять лет.

Абеди учился в местной школе, в 2014 году поступил в университет Солфорда, где изучал бизнес-менеджмент. Из учебного заведения его отчислили.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Момент взрыва и первые минуты после теракта на "Манчестер-арене"

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы. Архивное фото
© REUTERS / Jon Super
ИГ* взяло ответственность за теракт в Манчестере
Недалеко от дома Абеди проживала группа членов "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании. По данным издания Telegraph, одним из них был Абд аль-Басет Аззуз, эксперт по изготовлению бомб, уехавший из Великобритании в Ливию, чтобы управлять группировкой, связанной с "Аль-Каидой"*. Газета сообщала в 2014 году, что под руководством Аззуза порядка 200-300 боевиков.

Имам манчестерской мечети Дидсбери, которую часто посещал Салман Абеди, назвал того "опасным экстремистом". "После того, как я выступил с речью про ИГ*, Салман посмотрел на меня с ненавистью. Он и раньше так смотрел, я понял, что этому человеку я не нравлюсь. Для меня это неудивительно… Он был недоволен мной, так как я боролся с ИГ* на пятничной молитве", — заявил газете имам Мохаммед Эс-Саити.

Теракт в Манчестере
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Теракт в Манчестере

При этом в 2011 году сообщалось, что в мечети якобы велся сбор средств для LIFG, однако представители мечети тогда опровергли эту информацию. LIFG часто связывают с падением режима Муаммара Каддафи — якобы группировка способствовала ускорению этого процесса.

Люди возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
Очевидцы рассказали об атаке в Манчестере: паника, крики и много детей
Соседка семьи Абеди заявила, что они "вели себя странно". "Пару месяцев назад Салман читал молитву на улице, очень громко. По-арабски", — заявила она газете. Друг семьи также назвал Абеди "очень религиозным". По его информации, почти вся семья вернулась в Ливию, за исключением самого Салмана и его старшего брата Исмаила. Исмаил обучает чтению Корана в школе при мечети, отмечает газета.

Живущая неподалеку Фрэнсис Кинси рассказала Telegraph, что родители Абеди уехали незадолго до католического Рождества. Ее муж припоминает, что над домом Абеди развевался огромный флаг — иракский или ливийский.

Соседи рассказали и о рейде полицейских в дом родителей Салмана: они утверждают, что туда нагрянули порядка 30 офицеров в бронежилетах, а сопровождали их два вертолета. "Было похоже на войну", — заявила Фрэнсис Кинси.

"Они сломали деревянный забор между домами, затем прилепили черную полоску к двери и произошел громкий взрыв. Дверь слетела с петель, окна затряслись. Вся операция продлилась 90 секунд. Я не видела, чтобы они оттуда кого-то вывели. Думаю, дом был пустым", — заявила Кинси.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя американской разведки заявил, что Абеди имел связи террористической организацией "Аль-Каида"* и проходил подготовку за рубежом. До этого газета Times со ссылкой на друга Абеди сообщила, что молодой человек несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков. Полиция и разведслужбы проверяют эту информацию.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Взрыв на стадионе в Манчестере
© REUTERS / Andrew YatesВ понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.
© REUTERS / Jon SuperПозднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
Позднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
© REUTERS / Jon SuperПо последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.
© REUTERS / Andrew YatesТелеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".Пострадавшие возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
Телеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПо словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
По словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.
© REUTERS / Jon SuperПо информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
По информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.
© REUTERS / Jon SuperПремьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.Люди возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
Премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
© REUTERS / Andrew YatesВ посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
В посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.
© AP Photo / Rui VieiraПевица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / Rui Vieira
Певица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.
© AFP 2017 / Paul EllisТеракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AFP 2017 / Paul Ellis
Теракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.
© AP Photo / Peter Byrne Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.2017
© AP Photo / Peter Byrne
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.
/
Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена