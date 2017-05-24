Странный и опасный: СМИ проследили жизненный путь террориста из Манчестера

15:3124.05.2017
(обновлено: 15:33 24.05.2017)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Жизненный путь подозреваемого в совершении теракта в Манчестере Салмана Абеди, описанный британскими СМИ, привел его из Ливии периода Каддафи в Великобританию, где он не смог завершить образование в университете и стал "странным" и "опасным экстремистом".
Теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел вечером 22 мая во время выступления американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ
*.
Родители террориста — 50-летняя Самия Таббаль и Рамадан Абеди — родились в ливийском Триполи, но эмигрировали в Лондон, откуда затем переместились в Манчестер, где жили как минимум десять лет.
Абеди учился в местной школе, в 2014 году поступил в университет Солфорда, где изучал бизнес-менеджмент. Из учебного заведения его отчислили.
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Недалеко от дома Абеди проживала группа членов "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании. По данным издания Telegraph
, одним из них был Абд аль-Басет Аззуз, эксперт по изготовлению бомб, уехавший из Великобритании в Ливию, чтобы управлять группировкой, связанной с "Аль-Каидой"*. Газета сообщала в 2014 году, что под руководством Аззуза порядка 200-300 боевиков.
Имам манчестерской мечети Дидсбери, которую часто посещал Салман Абеди, назвал того "опасным экстремистом". "После того, как я выступил с речью про ИГ*, Салман посмотрел на меня с ненавистью. Он и раньше так смотрел, я понял, что этому человеку я не нравлюсь. Для меня это неудивительно… Он был недоволен мной, так как я боролся с ИГ* на пятничной молитве", — заявил газете имам Мохаммед Эс-Саити.
При этом в 2011 году сообщалось, что в мечети якобы велся сбор средств для LIFG, однако представители мечети тогда опровергли эту информацию. LIFG часто связывают с падением режима Муаммара Каддафи — якобы группировка способствовала ускорению этого процесса.
Соседка семьи Абеди заявила, что они "вели себя странно". "Пару месяцев назад Салман читал молитву на улице, очень громко. По-арабски", — заявила она газете. Друг семьи также назвал Абеди "очень религиозным". По его информации, почти вся семья вернулась в Ливию, за исключением самого Салмана и его старшего брата Исмаила. Исмаил обучает чтению Корана в школе при мечети, отмечает газета.
Живущая неподалеку Фрэнсис Кинси рассказала Telegraph, что родители Абеди уехали незадолго до католического Рождества. Ее муж припоминает, что над домом Абеди развевался огромный флаг — иракский или ливийский.
Соседи рассказали и о рейде полицейских в дом родителей Салмана: они утверждают, что туда нагрянули порядка 30 офицеров в бронежилетах, а сопровождали их два вертолета. "Было похоже на войну", — заявила Фрэнсис Кинси.
"Они сломали деревянный забор между домами, затем прилепили черную полоску к двери и произошел громкий взрыв. Дверь слетела с петель, окна затряслись. Вся операция продлилась 90 секунд. Я не видела, чтобы они оттуда кого-то вывели. Думаю, дом был пустым", — заявила Кинси.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя американской разведки заявил, что Абеди имел связи террористической организацией "Аль-Каида"* и проходил подготовку за рубежом. До этого газета Times со ссылкой на друга Абеди сообщила, что молодой человек несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков. Полиция и разведслужбы проверяют эту информацию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.
Позднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.
Телеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".
По словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.
По информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.
Премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
В посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.
Певица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.
Теракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.