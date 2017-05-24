Странный и опасный: СМИ проследили жизненный путь террориста из Манчестера

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Жизненный путь подозреваемого в совершении теракта в Манчестере Салмана Абеди, описанный британскими СМИ, привел его из Ливии периода Каддафи в Великобританию, где он не смог завершить образование в университете и стал "странным" и "опасным экстремистом".

Теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел вечером 22 мая во время выступления американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ *.

Родители террориста — 50-летняя Самия Таббаль и Рамадан Абеди — родились в ливийском Триполи, но эмигрировали в Лондон, откуда затем переместились в Манчестер, где жили как минимум десять лет.

Абеди учился в местной школе, в 2014 году поступил в университет Солфорда, где изучал бизнес-менеджмент. Из учебного заведения его отчислили.

Недалеко от дома Абеди проживала группа членов "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании. По данным издания Telegraph , одним из них был Абд аль-Басет Аззуз, эксперт по изготовлению бомб, уехавший из Великобритании в Ливию, чтобы управлять группировкой, связанной с "Аль-Каидой"*. Газета сообщала в 2014 году, что под руководством Аззуза порядка 200-300 боевиков.

Имам манчестерской мечети Дидсбери, которую часто посещал Салман Абеди, назвал того "опасным экстремистом". "После того, как я выступил с речью про ИГ*, Салман посмотрел на меня с ненавистью. Он и раньше так смотрел, я понял, что этому человеку я не нравлюсь. Для меня это неудивительно… Он был недоволен мной, так как я боролся с ИГ* на пятничной молитве", — заявил газете имам Мохаммед Эс-Саити.

При этом в 2011 году сообщалось, что в мечети якобы велся сбор средств для LIFG, однако представители мечети тогда опровергли эту информацию. LIFG часто связывают с падением режима Муаммара Каддафи — якобы группировка способствовала ускорению этого процесса.

Соседка семьи Абеди заявила, что они "вели себя странно". "Пару месяцев назад Салман читал молитву на улице, очень громко. По-арабски", — заявила она газете. Друг семьи также назвал Абеди "очень религиозным". По его информации, почти вся семья вернулась в Ливию, за исключением самого Салмана и его старшего брата Исмаила. Исмаил обучает чтению Корана в школе при мечети, отмечает газета.

Живущая неподалеку Фрэнсис Кинси рассказала Telegraph, что родители Абеди уехали незадолго до католического Рождества. Ее муж припоминает, что над домом Абеди развевался огромный флаг — иракский или ливийский.

Соседи рассказали и о рейде полицейских в дом родителей Салмана: они утверждают, что туда нагрянули порядка 30 офицеров в бронежилетах, а сопровождали их два вертолета. "Было похоже на войну", — заявила Фрэнсис Кинси.

"Они сломали деревянный забор между домами, затем прилепили черную полоску к двери и произошел громкий взрыв. Дверь слетела с петель, окна затряслись. Вся операция продлилась 90 секунд. Я не видела, чтобы они оттуда кого-то вывели. Думаю, дом был пустым", — заявила Кинси.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя американской разведки заявил, что Абеди имел связи террористической организацией "Аль-Каида"* и проходил подготовку за рубежом. До этого газета Times со ссылкой на друга Абеди сообщила, что молодой человек несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков. Полиция и разведслужбы проверяют эту информацию.

*Террористическая организация, запрещенная в России.