Премьер Бельгии на вручит Столтенбергу ключи от новой штаб-квартиры НАТО

БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в четверг, в день проведения саммита НАТО в Брюсселе, торжественно вручит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу ключи от нового здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, сообщили РИА Новости в пресс-службе альянса.
Новое головное здание НАТО возведено напротив действующего — по другую сторону бульвара Леопольда Третьего.
Штаб-квартира НАТО переехала из Парижа в Брюссель в 1967 году после того, как Франция решила выйти из военной структуры альянса. 30 лет спустя возникла необходимость в расширении помещений НАТО, и в 1999 году главы государств и правительств альянса на саммите в Вашингтоне договорились построить новую штаб-квартиру. В 2002 году в Праге правительство Бельгии передало НАТО концессионные права на строительство новых зданий.
Общая стоимость программы его строительства и переноса штаб-квартиры оценивается в 1 миллиард евро.