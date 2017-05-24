Премьер Бельгии на вручит Столтенбергу ключи от новой штаб-квартиры НАТО

БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в четверг, в день проведения саммита НАТО в Брюсселе, торжественно вручит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу ключи от нового здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, сообщили РИА Новости в пресс-службе альянса.

Церемония ознаменует официальное открытие нового головного здания НАТО, где в тот же день состоится саммит альянса. По информации из дипломатического источника, полномасштабное переселение сотрудников в новую штаб-квартиру альянса завершится к концу года. Пока же там приступили к работе около 300 из более чем 4 тысяч "натовцев".

Новое головное здание НАТО возведено напротив действующего — по другую сторону бульвара Леопольда Третьего.

Штаб-квартира НАТО переехала из Парижа в Брюссель в 1967 году после того, как Франция решила выйти из военной структуры альянса. 30 лет спустя возникла необходимость в расширении помещений НАТО, и в 1999 году главы государств и правительств альянса на саммите в Вашингтоне договорились построить новую штаб-квартиру. В 2002 году в Праге правительство Бельгии передало НАТО концессионные права на строительство новых зданий.

Новое здание располагается через дорогу от старых помещений на северо-востоке Брюсселя, которые первоначально служили госпиталем. Новая штаб-квартира НАТО из стекла и металла, согласно архитектурному замыслу, представляет собой сомкнутые пальцы, символизирующие единство. Здание разместилось на территории в 41 гектар.

Общая стоимость программы его строительства и переноса штаб-квартиры оценивается в 1 миллиард евро.