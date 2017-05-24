В Брюсселе запретили массовые акции сторонников и противников Эрдогана

БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Брюссельские власти запретили любые массовые акции сторонников и противников президента Турции Тайипа Эрдогана в связи с его приездом в Брюссель в среду для участия в саммите НАТО 25 мая, сообщил мэр города Иван Майор.

Выступая в эфире телерадиокомпании RTBF градоначальник уточнил, что речь идет, в первую очередь, о запрете акций в столичных коммунах Брюссель-центр, Сент-Жосс и Скарбеек, где массово проживают представители турецкой диаспоры. Ранее Майор из соображений безопасности запретил акцию сторонников президента Турции, которую они намеревались провести в день его прибытия в столицу Бельгии.

В конце марта в драке у посольства Турции в Брюсселе между сторонниками и противниками Эрдогана не менее пяти человек получили различные ранения, включая ножевые. В столкновениях, которые пресекла полиция, участвовали от 150 до 200 человек.

В минувший вторник во время визита Эрдогана в Вашингтон произошли столкновения протестующих и сотрудников турецких служб безопасности возле резиденции посла Турции. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом.