В Литву прибывает военная техника НАТО

ВИЛЬНЮС, 24 мая — РИА Новости. Более 60 единиц военной техники, предназначенных для норвежского контингента, служащего в международном батальоне НАТО в Литве, прибывает в республику в среду, сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.
"В Литву прибывает военная техника норвежского контингента, выполняющего службу в международном батальоне НАТО. Около 60 единиц военного транспорта, в составе которого танки Leopard, БМП CV-90, бронетранспортеры M113, грузовые и легковые транспортные средства. Техника прибудет в Клайпедский морской порт в среду", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В настоящий момент в Литву уже прибыла одна группа норвежского контингента, планируется, что оставшиеся военные попадут в республику еще в этом месяце. В международный батальон НАТО в Литву уже дислоцированы 450 немецких, 100 бельгийских, 250 нидерландских военнослужащих.