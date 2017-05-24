Пентагон не намерен увеличивать число войск в Ираке, Сирии и Афганистане

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Министерство обороны США не намерено увеличивать численность войск в Сирии, Ираке и Афганистане, следует из проекта бюджета ведомства на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября).

Согласно приведенным в документе данным число военнослужащих, принимающих участие в операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), останется неизменным по сравнению с текущим годом – 5765 человек. Операция проводится США вместе с союзниками в Ираке и Сирии с 2014 года против боевиков группировки "Исламское государство"*.

Число военнослужащих, задействованных в операции "Страж свободы" (Freedom's Sentinel), планируется немного сократить – с 8674 до 8448 человек. Эта операция проводится США в Афганистане с 2015 года против боевиков ИГ и движения "Талибан"* (фактически продолжение военной кампании, начатой еще в 2001 году).

Примерно на 4 тысячи (до 56,3 тысячи) планируется сократить число военнослужащих, задействованных в поддержке всех зарубежных военных операций США, включая действия в Европе. Одновременно на 3 тысячи (до 16,6 тысячи) будет увеличено число военнослужащих, привлеченных на территории США к выполнению задач в рамках подобных зарубежных операций.

* Террористическая организация, запрещенная в России.