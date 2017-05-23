МИД: некоторые страны ОБСЕ борются с терроризмом на словах, а не на деле

ВЕНА, 23 мая — РИА Новости. Отдельные государства ОБСЕ ведут борьбу с терроризмом больше на словах, чем на деле, заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Надежда на успех контртеррористических усилий под эгидой ОБСЕ была и есть, но есть и сомнения. Мы констатируем, что для некоторых партнеров задачи укрепления международного противодействия терроризму и экстремизму являются приоритетными больше на словах, чем на деле. Порой все сводится к декларациям, постановке второстепенных целей ", — сказал он, выступая во вторник‎ на конференции по борьбе с терроризмом в Вене.

По его мнению, именно "политическая и контртеррористическая разобщенность ‎мирового сообщества приводят к тому, что даже когда терроризм и его лидеры в лице ИГИЛ* отступают под ударами в Сирии, террористические метастазы продолжают множиться, в том числе и на пространстве ОБСЕ".

Он добавил, что Россия также ощущает на себе влияние терроризма. Он напомнил о нападении на посла РФ в Турции Андрея Карлова, подрыве террориста-смертника в метро Санкт-Петербурга. "Даже России не удалось предотвратить эти теракты, и это несмотря на давно и эффективно ведущуюся общегосударственную работу‎ с участием широкого круга ведомств и организаций гражданского общество", — посетовал он.

В понедельник вечером в британском Манчестере в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. Полиция города заявила, что взрыв совершил один смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 получили ранения.

*Террористическая организация, запрещенная в России