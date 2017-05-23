На Украине хотят создать соцсеть Ukrainians

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Украинцы поддержали идею создания собственной социальной сети Ukrainians, разработать которую предложила команда программистов, свидетельствуют данные на веб-странице будущей соцсети.
Как свидетельствуют данные на веб-странице Ukrainians, на данный момент за ее создание проголосовали более 66 тысяч человек из необходимых 50 тысяч.
При этом на странице будущей соцсети в Facebook от 20 мая сообщается, что команда программистов уже приступила к ее разработке. "Первая цель в 50 тысяч подписчиков достигнута, а значит, разработку украинской социальной сети начинаем уже сегодня (20 мая — ред.)", — говорится в сообщении.