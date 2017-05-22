Россия и КНР озабочены военной активностью США в Азии и размещением THAAD

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заместители глав МИД России и Китая Игорь Моргулов и Кун Сюанью выразили озабоченность в связи с непропорциональной военной активностью США на Корейском полуострове и размещением в Южной Корее комплексов ПРО THAAD, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Встреча дипломатов прошла в понедельник. Дипломаты обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. "Была выражена взаимная озабоченность в связи с серьезной деградацией ситуации в регионе, провоцируемой продолжающейся реализацией Пхеньяном ракетно-ядерных программ, а также непропорциональной военной активностью США и их союзников, включая размещение комплексов противоракетной обороны THAAD на территории Республики Корея", — отмечается в сообщении МИД РФ.

Участники встречи подчеркнули необходимость принятия мер для деэскалации напряженности и урегулирования проблем Корейского полуострова "в контексте общей военно-политической разрядки и демонтажа конфронтационной архитектуры в Северо-Восточной Азии".