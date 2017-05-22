Дутерте собирается убедить Путина поставлять оружие Филиппинам

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник вечером прибывает в Россию. В преддверии этого визита он рассказал российским СМИ о том, что центральными в ходе его поездки в РФ станут вопросы безопасности и обороны. Надеется филиппинский лидер, в частности, на поставки вооружений из РФ.

Ранее в Кремле сообщили, что Дутерте и президент РФ Владимир Путин проведут 25 мая переговоры, по итогам которых будет сделано совместное заявление и подписан ряд документов.

Россия лучше, чем американцы



До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которых у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов — становится проблематичной из-за промедлений и условий, которые ставит американская сторона.

"Думаю, мне нужно будет убедить президента Путина, чтобы Россия поставила нам такое вооружение. Речь не идет о большом количестве вооружений. Это, в частности, высокоточные наземные ракеты", — заявил в связи с этим Дутерте.

Он также пояснил, почему в этом вопросе обратился именно к Москве. "Думаю, у вас есть более совершенные высокоточные системы. И поскольку Россия в этом лучше, чем американцы, я решил обратиться к ней. Но россияне не только лучше в этом, они щедры и готовы помочь", — сказал филиппинский президент.

Он уточнил, что, кроме ракет, Манила хотела бы получать стрелковое оружие. "И, может быть, что еще очень важно в условиях борьбы с повстанцами — вертолеты или самолеты. Не реактивные, винтовые, не такие дорогие и более эффективные в противостоянии с небольшими группами террористов в районах конфликтов", — добавил Дутерте.

Филиппинский лидер объяснил, почему его страна хотела бы получать именно российские вооружения. По его словам, "Россия продает оружие и не ставит никаких условий". "Когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий. Когда она продает, то продает. Вам нужно? Берите. Она так поступает", — сказал Дутерте.

"Действует ли подобный подход в случае с Америкой? Нет. Потому что даже если президент скажет "да", госдепартамент скажет "нет", и конгресс тоже скажет "нет" и заявит о несоблюдении прав человека. Если образ действий таков, я не буду просить о помощи, стоя на коленях", — подчеркнул он.

Дутерте приглашает инвестиции из России



Есть у России и Филиппин перспективы взаимодействия и в сфере энергетики.

"Сейчас большую часть нашего импорта составляют нефть и газ. И они в изобилии есть в России. Так что мы открыты (для сотрудничества), включая сферу энергетики и IT. Мы приглашаем Россию инвестировать в эти сферы. Есть так много инициатив, в которых вы можете поучаствовать. В этом смысле важно развитие энергетики, поскольку у вас есть в этом опыт", — заявил Дутерте.

По словам филиппинского лидера, проект по добыче нефти в западной части острова Палаван "идет хорошо".

"И мы пытаемся пригласить вас участвовать в нем. По мере того, как мы развиваем нашу экономику, нам требуется все больше топлива. Все, что касается машин и оборудования, нуждается в энергии. И часть нашего импорта нефти идет из России", — сказал Дутерте.

Полагаться только на Россию и Китай



Возвращаясь к вопросам безопасности, Дутерте прокомментировал сделанные ранее заявления о том, что Манила может отказаться от тесного военного сотрудничества с Вашингтоном и даже сформировать новый альянс с Россией и Китаем. Выбор этих стран для создания возможного альянса Дутерте объяснил тем, что сейчас в мире "можно полагаться только на слова России и Китая".

"Если ситуация в мире, в том числе в том, что касается ИГИЛ*, ухудшится, я буду не то чтобы вынужден, но буду открыт к оборонительным альянсам. А сейчас полагаться можно только на слова России и Китая. Америка лицемерна. Там левая рука не знает, что делает правая, так что всегда будут проблемы, недопонимания и если не ненависть, то неприязнь друг к другу", — добавил он.

Территориальный спор, но не сейчас



Дутерте также прокомментировал разногласия с Пекином по территориальному вопросу. У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть споры по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Китай решение арбитража не признал.

Дутерте считает, что с решением этого вопроса спешить не надо. "Мы можем вернуться к этой теме позднее, но не сейчас, потому что каждый рассчитывает на свой кусок собственности. Может быть, мы снова вернемся к этой теме, когда ситуация будет спокойнее и более подходящей для переговоров. Но не сейчас", — заявил он.

Филиппинский лидер также отверг возможность войны из-за спорных островов. "Вы рассчитываете, что я начну войну с Китаем? Но есть ли у меня ракеты, чтобы нанести удар по Китаю?" — заявил Дутерте.

По его словам, "если это случится (прямой конфликт — ред.), это будет бойня".

Дутерте: Трамп — мой друг



Затронул Дутерте и отношения Филиппин с Соединенными Штатами. Они серьезно ухудшились при предыдущей администрации США во главе с Бараком Обамой. Дутерте даже грозил "распрощаться с США".

Однако тон его высказываний смягчился после вступления в должность нового американского лидера Дональда Трампа. "Я ничего не имею против Америки. У нас все хорошо. Трамп — мой друг", — заявил Дутерте российским СМИ.

В то же время он отметил, что планы отказаться от прозападного уклона во внешней политике Манилы все еще в силе. "У нас сейчас рабочий альянс с Китаем, и я надеюсь запустить рабочие отношения с Россией. Почему? Потому что западный мир, ЕС и так далее лицемерны", — считает Дутерте.

"Это касается того, как Америка к этому относится. Вы все еще относитесь ко мне как к колонии? Шутите? Я не позволю вам относиться ко мне как к какому-нибудь колониальному губернатору. Мы — независимая страна. Мы можем преодолеть трудности. Мы можем быть голодными, но на этот раз хотим, чтобы к нам относились достойно", — добавил он.

По его словам, США пытаются вмешиваться в дела Филиппин и других стран, прикрываясь беспокойством за ситуацию с правами человека. "Дошло до того, что они предлагали помощь той или иной стране в обмен на то, чтобы она ввела законы об однополых браках и тому подобное. Речь здесь не только о правах человека, но и о продвижении смехотворных теорий образа жизни. И я сказал, что это перебор", — заявил Дутерте.

С учетом всего этого филиппинский лидер сообщил, что "исключил США из списка стран, у которых я буду искать новые источники помощи, содействия". Кроме того, он по-прежнему намерен добиваться того, чтобы в стране не оставалось американских военных.

"Придёт время, когда на территории моей страны не должно быть любых — не только американских — военных. Но когда это произойдёт, ещё предстоит решить", — заключил он.

Вопрос в платежеспособности



Комментируя высказывания филиппинского лидера, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко высказал мнение о том, что говорить о контрактах о поставках российских вооружений пока рано.

"Пока речь не идёт о сделке. Вопрос в платежеспособности Филиппин. Располагают ли они соответствующими финансовыми ресурсами для того, чтобы заключить соответствующую сделку? Готовы ли Филиппины платить за то оружие, которое они хотели бы закупить? Если они не готовы, то готово ли российское руководство выдать связанные кредиты и на каких условиях, чтобы кредит был реальным с точки зрения его погашения филиппинской стороной?", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"Очевидно, что Филиппины как островное государство интересуют военно-транспортные вертолёты, ракетные катера, системы противовоздушной обороны малой и средней дальности. Учитывая необходимость борьбы с наркомафией, очевидно, что понадобится экипировка и оружие для спецназа и спецопераций", — добавил собеседник агентства.

Ещё одним предметом интересов являются малые ракетные корабли и ракетные катера, учитывая, что Филиппинам необходимо обеспечить суверенитет в условиях, когда в Азиатско-Тихоокеанском регионе началась гонка вооружений, полагает Коротченко.

Будет ли альянс?



Что касается возможности военного альянса Филиппин с Россией и Китаем, то первым шагом на пути его формирования могло бы стать взаимодействие Манилы с Шанхайской организацией сотрудничества, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, подполковник запаса Александр Перенджиев.

"Филиппины могут создать альянс с Россией и Китаем, вступив в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), либо для начала сотрудничая с этой международной организацией, которая имеет региональную антитеррористическую структуру", — сказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что Дутерте опасается террористической угрозы в регионе. По его мнению, чтобы не допустить реализации нового террористического проекта, пресечь его на корню, глава Филиппин вынужден обратиться к Китаю и России, "так как не считает США единственным субъектом мировой политики".

В то же время Перенджиев считает, что президенту Филиппин вряд ли удастся быстро избавиться от американского военного присутствия. "Для начала Филиппинам следует создать институты трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем, которых пока нет. То есть на первых порах это государство может войти в уже существующую структуру — ШОС — в качестве наблюдателя. В рамках этой структуры вполне можно наладить сотрудничество по противодействию терроризму", — сказал политолог.

В свою очередь директор центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский считает, что пока Россия и Филиппины вряд ли могут приступить к обсуждению возможного альянса. "Маловероятно, чтобы в ходе визита президента Дутерте Россия и Филиппины не то что договорились о создании военного альянса, но и просто приступили к обсуждению такой проблемы", — отметил эксперт.

Сумский добавил, что Москва и Манила могли бы комплексно развивать двусторонние отношения. "Не вижу причин, которые помешали бы России и Филиппинам — при наличии политической воли с обеих сторон — встать на путь комплексного развития двусторонних отношений и вывести их на уровень взаимного доверия, который отвечает определению "стратегическое партнерство", — заключил эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России.